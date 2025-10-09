勤務していたで、警察は、鹿児島市の男を逮捕しました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、福岡県に本社がある鹿児島市内の建築機器を扱う会社の元従業員で、経理を担当していた坂元格容疑者(58)です。 県警によりますと、坂元容疑者は、2021年3月上旬、自身が管理する立場にあった会社の普通預金口座から、取引先への支払いを装って、4回にわたり、あわせておよそ835万円を引き出して、横領した疑いが持たれています。 その