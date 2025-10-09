フリーアナウンサーで女優・タレントの森香澄（30歳）が、10月8日に放送されたトーク番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。知っている人に気付いたら、声を掛けるようにしていると語った。連続ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」が始まるとのことで、「人付き合いから逃げたい女が吠える夜」というテーマでトークを展開。知っている人と会っても挨拶をせずにそのまま立ち去る、逃げ出すという人がいるとの話題