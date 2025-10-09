【台風２３号】九州･沖縄接近へ 台風第２３号は、９日（木）９時には日本の南にあって１時間におよそ２０キロの速さで北北西へ進んでいます。 台風が予報円の中心付近を進むと、奄美地方では１０日（金）夜のはじめ頃に風速１５メートル以上の強風域に入り、１１日（土）午後には最も接近する見込みです。また沖縄地方・九州南部地方も強風域に入るおそれがあります。 台風２３号の予報円は、きのう８日（水）までの予