「涼しいとか、暖かいといった機能性の部分をユニフォームに求めることが増えてきたように思う」 ファーストリテイリング グループ上席執行役員の柳井康治氏はこう語る。 ファーストリテイリング傘下のユニクロがユニフォーム事業を強化している。ここ数年の働き方改革の影響もあり、学校や企業の現場において、仕事着や制服に通気性や動きやすさなどの機能性を求める傾向が増加している