自民党本部で高市早苗総裁の取材待機中の生中継に「支持率下げてやる」などの発言が入り込んだ問題で、時事通信社は10月9日、自社のカメラマンがこの問題発言をしたことを認め、本人を厳重注意したと発表した。同社は「関係者の方に不快感を抱かせ、ご迷惑をおかけしたことをおわびします」と謝罪している。●「報道の公正性、中立性に疑念を抱かせる結果」問題が起きたのは、10月7日午後の自民党本部。高市総裁が公明党幹部との会