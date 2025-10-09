9日未明、長野市で夜間工事中の交通規制をしていた誘導員の男性が軽乗用車にはねられる事故がありました。警察は現場から立ち去った40代の男性から詳しい事情を聞いています。リポート「事故当時現場では夜間工事が行われていました。篠ノ井方面から長野市街方面に向かう車が誘導員をはね、そのまま走り去っていったということです」事故があったのは長野市の稲里西交差点付近の県道です。警察によりますと9日午前2時半前、