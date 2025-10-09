遊佐町の日本海沿岸東北自動車道で9日朝、交通規制を知らせるために停車していたトラックに走行してきた軽ワゴン車が衝突する事故がありました。この事故で軽ワゴン車を運転していた男性が意識不明の重体となっています。９日午前7時15分ごろ、遊佐町比子の日本海沿岸東北自動車道遊佐比子インターチェンジ付近で、交通規制を知らせる看板を載せて停車していたトラックに軽ワゴン車が衝突していると近くを走行していた人から