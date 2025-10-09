お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（41)が8日放送のテレビ朝日「かまいガチ」（水曜後11・45）に出演。「ラランド」サーヤ（29）の発言に注目した。今回は「居酒屋の事は俺が一番分かってんねん」と題して人気の居酒屋を舞台に「居酒屋あるあるクイズ」を実施。お酒のおかわりを頼む場面でのサーヤの一言が拾われた。サーヤは「ビールもらって良いですか？」と発言したゲストで俳優のオダギリジョーに向かって「瓶にしま