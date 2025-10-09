東京・歌舞伎町で違法カジノ店が摘発され、経営者ら6人が逮捕されました。歌舞伎町のオンラインカジノ賭博店「CANDLE」の経営者・若月悠太容疑者（33）ら6人は、客にパソコンで賭博をさせた疑いで現行犯逮捕されました。この店では、客がオンラインカジノに使うポイントを現金で購入して賭博をし、賭博の結果に応じポイントを換金できる仕組みとなっていました。店は2025年3月に営業を始め、7カ月間で1万人が来店して約3億4000万円