カンボジアの拠点で日本人29人が特殊詐欺に加担したとして逮捕された事件で、新たに逮捕された指示役とみられる中国籍の夫婦が、拠点の摘発後も日本と東南アジアを行き来していたことがわかりました。いずれも中国籍の王少凡容疑者（33）と妻のスン・ジアシュエン容疑者（22）は、今年5月、カンボジア・ポイペトの拠点で組織的に日本人29人らと共謀し、愛知県知多市の男性に警察官らをかたって電話をかけ、現金あわせて500万円をだ