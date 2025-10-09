[10.8 U-20W杯決勝T1回戦 日本 0-1(延長) フランス サンティアゴ]U-20日本代表は現地時間8日、U-20ワールドカップの決勝トーナメント1回戦でU-20フランス代表と対戦し、0-1で敗れた。スコアレスのまま延長戦に入るも、延長後半終了間際にハンドでPKを献上。FWリュカ・ミシャルに決められ、ラウンド16で大会を去ることになった。グループリーグを7得点無失点の首位で終えた日本。初戦のメンバーから1人のみを変更し、MF小倉幸成