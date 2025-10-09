【U-20W杯決勝トーナメント1回戦】(サンティアゴ)日本 0-1(延長)フランス<得点者>[フ]リュカ・ミシャル(120分+3)<警告>[日]高岡伶颯(110分)[フ]イラン・トゥーレ(38分)、タジディン・ムマディ(80分)、ガディ・ベユク(85分)├U-20日本代表は03年大会以来の8強ならず…超猛攻も決め切れずフランスに屈す、延長戦の末にラウンド16敗退├FW神田奏真の転倒でPKアピールもリクエスト失敗…主審説明「両者ともPA内でホールデ