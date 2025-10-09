[10.8 U-20W杯決勝T1回戦 日本 0-1(延長) フランス サンティアゴ]猛攻を仕掛け続けたがゴールネットを揺らすことはできず、延長後半アディショナルタイム3分のPK被弾で大会を去ることになった。U-20日本代表の主将DF市原吏音は試合後のフラッシュインタビューで目を赤く腫らしながら「今受け入れるのは難しいですけどこれが世界の戦いだし、自分たちのベスト16の壁と言われているところの弱さ。悔しいです」と率直な思いを口にし