2026年FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のアフリカ予選が8日に行われ、エジプト代表が2大会ぶり4回目の出場を決めた。グループA首位のエジプトは第9節でジブチと対戦し、FWモハメド・サラー(リバプール)の2ゴールなどで3-0の快勝。1試合を残して1位を確定させ、アフリカ勢でモロッコ、チュニジアに続いて本大会への切符を手にした。