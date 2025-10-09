[10.8 U-20W杯決勝T1回戦 パラグアイ 0-1 ノルウェー]U-20ノルウェー代表は8日、U-20ワールドカップ決勝トーナメント1回戦でU-20パラグアイ代表を1-0で破った。準々決勝では日本を破ったフランスと対戦する。ノルウェーは速報値でシュート4本にとどまった一方、パラグアイは18本のシュートを記録。それでもノルウェーのGKアイナー・ファウスカンガーが前半14分のPKセーブを皮切りに好セーブを連発し、0-0で試合を進めていった