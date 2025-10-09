[故障者情報]松本山雅FCは9日、MF菊井悠介が検査の結果、右大腿二頭筋損傷と診断されたことを発表した。全治約6週間となる。キャプテンで10番を背負う菊井は、5日のJ3第30節・福島ユナイテッドFC戦で負傷。今季ここまでJ3リーグ戦27試合で7ゴール、天皇杯1試合で1ゴールを記録していた。