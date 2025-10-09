8月下旬、サラリーマンが行きかう東京・新橋に、スーツを着て微動だにしない、大泉洋の姿があった。交差点の前で立ち尽くす大泉の隣を多くの人が歩き去ってい行くが、いったい何があったのか--。「10月から放送されるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の撮影です」と明かすのはテレビ局関係者だ。テレ朝が力を入れる秋ドラマだと、関係者は続ける。「会社をクビになったサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”