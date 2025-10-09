秋の大祭「長崎くんち」は最終日の9日、朝からお旅所と諏訪神社で奉納踊が行われました。 朝から奉納踊が行われたお旅所には、多くのくんちファンが詰めかけました。 龍踊を奉納する諏訪町は、約140年続く伝統ある龍が勇壮に舞い、観客を沸かせました。 （広島から） 「くんちを毎年楽しみにしている。去年もこの場所で(見た)」 （長崎市から） 「(恵美須)船がすごかった。今までに何度か見たが、ああいう船は初め