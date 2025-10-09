ジェイアール東海フードサービスは、11月4日7:00、JR名古屋駅中央通りにて『喫茶 ボン・ヴォヤージュ』を復活オープンする。かつて名古屋駅で多くのお客様に愛された名物喫茶が、約20年の時を経て帰ってくる。今回の復活は、昔をなぞるだけの「レトロ」ではなく、懐かしさに新しさをプラスした――"ニューノスタルジー名古屋喫茶"。名古屋駅で本当に営業していた純喫茶の再来として、世代を超えて愛される新しい喫茶文化を創造。そ