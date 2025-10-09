【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが、2ndミニアルバム『WE GO UP』の発売を控えた10月9日に、一問一答形式での取材で新しいアルバムの主要ポイントを直接伝え、グローバルファンの期待感を高めた。 ■「アーティストとして成し遂げたいことを表現したアルバム」（AHYEON） BABYMONSTERは10月10日13時、2ndミニアルバム『WE GO UP』を発売する。タイトル曲「WE GO UP」をはじめ「PSYCHO」「SUPA