北海道蘭越町湯里の「大湯沼」付近で2025年10月2日、修繕工事のため訪れていた男性が死亡した事故で、男性の死因が硫化水素中毒だったことが分かりました。「大湯沼」付近を流れる馬場川沿いで10月2日、温泉施設の修繕工事に訪れていた札幌市の佐野良夫さん（78）が倒れているのが見つかり、病院で死亡が確認されました。司法解剖の結果、佐野さんの死因は硫化水素中毒だったことが分かりました。警察によりますと、現場は遊歩道の