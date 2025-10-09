１０月２５日に開幕戦を迎えるトップバレーボールチーム広島サンダーズが必勝祈願にのぞみました。９日、午前比治山神社には広島サンダーズの選手やスタッフおよそ３０人が訪れ必勝を祈願しました。広島出身で日本代表の西本などを新たな戦力に加え、昨シーズン６位からの巻き返しを誓いました。■広島サンダーズ西本圭吾 選手（尾道市出身）「地元でプレーできる誇りもあ