９日午前５時３０分頃、神奈川県大磯町大磯の照ヶ崎海岸で、６０歳代の男性が波にさらわれ、海に投げ出された。消防隊員が約３時間後、約２キロ先の海上で浮いている男性を発見し、病院に搬送されたが、死亡が確認された。大磯署の発表によると、男性は友人２人と釣りをする場所を選ぶため、海岸を歩いていたところ波に飲まれた。友人２人は自力で陸に上がって無事だった。同署は、台風の影響に伴う高波にさらわれたとみて、詳