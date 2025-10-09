【モデルプレス＝2025/10/09】女優でモデルの小倉ゆうかが10月7日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】小倉ゆうか、ビキニ姿で驚異のスタイル披露◆小倉ゆうか、ビキニ姿披露小倉はシックな色合いのチェックのビキニとデニムのタイトスカート姿で美しいボディを披露。台湾滞在中の写真も複数枚公開している。◆小倉ゆうかのビキニ姿に反響この投稿に「腹筋が美しい」「女神様のよう」