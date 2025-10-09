地区シリーズ第3戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場した。7回には飛距離362フィート（約110.3メートル）の大飛球を放つも左飛に。“幻のポストシーズン（PS）3号”となった。1-3の7回2死走者なし。大谷はスアレスの3球目を強振。レフトへの大飛球はフェンス際でキャッチされた。球場は騒然。惜しくもソロ弾とはならなかった。MLB