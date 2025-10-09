非常に強い台風22号が直撃した伊豆諸島南部では9日朝、大雨特別警報が発表され、線状降水帯が発生するなど記録的な大雨となっています。また、暴風雨により車が横転するなどの被害が出ています。9日午前11時30分現在の東京・八丈島の映像では、雨が降り続いていて、風も勢いは少し弱まりましたが、木や街灯は現在も大きく揺れている様子が確認できます。倒木などに注意が必要です。また、白波が風の影響で大きくうねり、岩に打ち付