９日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」第９回は、引き続きヒロイン・トキ（高石あかり）の見合い話が展開した。縁戚である雨清水家の当主・傳（堤真一）の妻タエ（北川景子）に、個別の話があると呼ばれたトキ。同家とトキは?訳あり?のような演出がこれまでなされていた。父司之介（岡部たかし）は心中穏やかでないが、話は「婿取り」でなく嫁に出ることを条件に２度目の見合いを進めるというものだった。司之介らと暮して