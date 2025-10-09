中田花奈が、10月7日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）の表紙＆「美女地図」に登場した。 中田花奈「週刊SPA!」 中田花奈「週刊SPA!」 元乃木坂46でタレント・プロ雀士として活躍する中田花奈が表現するのは、仕事に疲れた主人公。自分を見つめ直すために訪れたリゾートで、解放感に満ちた艶姿を見せる。 中田花奈プロフィール 1994年8月6日生まれ。埼玉県出身。T158。乃木坂46卒業後、タレント・プロ雀士として活躍中