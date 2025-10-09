10月11日24時より放送がスタートするテレビアニメ『グノーシア』は、ゲーム開発集団・プチデポットが手がけた“人狼”ベースのSFアドベンチャーが原作。星間航行船D.Q.O.に紛れ込んだ未知の敵・グノーシアを巡り、乗員たちは疑心暗鬼の中で毎日1人をコールドスリープに送る。人間側の勝利には正しい判断が不可欠だが、主人公・ユーリはどんな選択をしても必ず“1日目”にループしてしまう――。極限の心理戦とタイムリープが交錯