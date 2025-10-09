◆米大リーグ地区シリーズ第３戦ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が８日（日本時間９日）、地区シリーズ第３戦となる敵地・ドジャース戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、８回にこの日２本目の本塁打を放った。５点リードの８回１死一塁の第５打席。今季限りでの現役引退を発表している通算２２３勝左腕カーショー