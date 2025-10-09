新造2番船「はまなす」 太陽電池ペタペタしますって!?SHKライングループの新日本海フェリーが舞鶴―小樽航路に投入する新造フェリー「はまなす」が2025年10月9日、三菱重工業下関造船所で進水しました。11月にデビュー予定の1番船「けやき」に次ぐ期待の2番船です。【「けやき」もいた！】これが新造船「はまなす」です（写真）「はまなす」の命名・進水式は新日本海フェリーの入谷泰生社長や三菱造船の上田伸社長をはじめとした