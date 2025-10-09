タレントのヒコロヒーが９日、都内で行われた米楽器メーカー「フェンダー」のイベント「ＦｅｎｄｅｒＥｘｐｅｒｉｅｎｃｅ２０２５」開幕直前イベントに出席した。ロックを始め音楽好きで「音楽って、すごく果てしない。１つのバンドを聞いたら、またこのバンド聞いて…。果てしなく聞いています」。最近は台湾バンド・ＤｅｃａＪｏｉｎｓ（デカ・ジョインズ）の音楽が好きといい「今時っぽい緩いロックだけど、ギターの