◆米大リーグ地区シリーズ第３戦ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、２連勝で突破に王手をかけた地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２点を追う７回２死走者なしの４打席目は、飛距離３６２フィートの左翼へ大きな当たりだったが左飛に倒れた。データサイト「Ｂａｓ