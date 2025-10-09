9日、韓国大統領室では姜勲植（カン・フンシク）秘書室長の主宰で、魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長や金容範（キム・ヨンボム）政策室長、通商関連部処の長官らが出席する「3室長＋α」通商会議が開かれる。ドナルド・トランプ米大統領の訪韓予定日（29日）を20日後に控えた時点だ。これに先立ち大統領室は、韓米関税交渉の妥結（7月31日）直前の7月25日にも、大統領室3室長と具潤哲（ク・ユンチョル）経済副首相、尹昌烈（