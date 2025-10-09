地元の自治体でパートナーシップ宣誓制度が導入され、証明書を手に「これで私たちも公に認められた家族だ」と喜び合う同姓カップル。しかしその安心感は、法的な現実の前にもろくも崩れ去ることがある。 【写真】人気女優とモデルが７年愛実らせ同性婚 20年以上共に生きた同性パートナーを事故で失った男性のもとに、疎遠だった故人の兄が現れる。「弟の財産は、法律上の相続人である私がすべて相続する