高松北警察署 高松市の国道交差点で車を運転中、自転車と衝突して女性にけがをさせて逃げたとして、東かがわ市の男（88）が9日、過失運転致傷と道路交通法違反（ひき逃げ）の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は10月8日午前8時50分ごろ、高松市高松町の国道11号交差点で乗用車を運転中、女性（84）が乗った自転車と衝突しました。自転車は転倒し、女性が右ひざなどに全治約10日間のけがをしましたが、そのまま逃