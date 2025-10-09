東京ディズニーリゾートでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催！期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・クリスマス2025」のスペシャルメニューが登場します。今回は、「エンパイア・グリル」に期間限定で登場する「ディズニー・クリスマス2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆ ディズニーアンバサダーホテル「エン