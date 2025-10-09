防災の常識は日進月歩しているという（写真：eizan／PIXTA）【イラスト】大地震の被害から身を守る「ダンゴムシのポーズ」「地震のときにはトイレに逃げ込め」「大きな揺れが来たらまず台所の火を消そう」。かつてはこうした対応が地震のときの常識だと考えられていましたが、防災プロデューサーの永田宏和氏によれば、時代に合わせてその常識をアップデートしなくてはならないといいます。30年以内には80％の確率で南海トラフ地震