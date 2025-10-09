非常に強い台風22号は勢力を維持したまま東海上を進んでいて、県内でも引き続き強風や高波に注意が必要です。非常に強い台風22号は伊豆諸島付近を東寄り進んでいて、県内も強風域に入っています。9日朝、下田港では、台風の接近に備え漁船を係留したり、近隣の港などからも船が港に避難していました。9日、東伊豆町稲取では最大瞬間風速26.1メートル非常に強い風を観測しました。県内で予想される最大瞬間風速は中部・西部で