9日朝、上田市のドラッグストアに普通乗用車が突っ込む事故がありました。けが人はいませんでした。ドアを突き破り、店内に突っ込んだ車。9日午前8時すぎ、上田市踏入のアメリカンドラッグ上田上堀店の出入口のドアに普通乗用車が衝突する事故がありました。当時、店内にいた従業員や普通乗用車を運転していた上田市の55歳の男性にけがはありませんでした。店は、営業時間前で客はいなかったとみられています。運転手の男性「会社