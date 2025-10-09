Canon ミニチュアカメラコレクション キヤノンのカメラとレンズが、バンダイのリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」とコラボ。キヤノンの歴代名機5種をラインナップし、2026年2月より全国のカプセル自販機で販売される。価格は1回500円。ガシャポンオンラインにて、10月10日11時より先行予約も開始する。 ラインナップは、「IV Sb(4Sb)型+Serenar 50mm F1.8 I」「7S型+CANON 50mm F0.95」「F-1+FD55mm F1.2 S.S.C. A