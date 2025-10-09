目の不自由な人たちの生活をサポートする「点字電話帳」の最新版が完成し、県視覚障害者福祉協会に贈られました。点字電話帳は、県内の行政機関や医療、消防のほか、電気やガスなどの公共サービスといった、暮らしに関わる電話番号およそ1000件を点字で掲載しています。こちらの電話帳には、2次元の音声コードが付いていて、スマートフォンの専用アプリで読み取ると、電話番号を音声で読み上げます。【ON