東伊豆町の伊豆アニマルキングダムでは、ミーアキャットの赤ちゃんが生まれ来園者の人気を集めています。ミーアキャットの赤ちゃんは9月4日に3匹生まれ、子育てが一段落したタイミングで今回のお披露目となりました。3頭とも成育は順調で体長は15センチ重さは100グラムほどまで育っているということです。性別はまだ判りませんが、これから名前を付けていくということです。（来園者）「おっぱいなめてる！」「あ}