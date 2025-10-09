台風22号について気象庁はさきほど、伊豆諸島に出されていた暴風・波浪特別警報を警報や注意報に切り替えました。一方、八丈島の大雨特別警報は引き続き発表されています。伊豆諸島の東を進んでいる台風22号。気象庁によりますと、さきほど、大島以外の伊豆諸島全域について、▼暴風特別警報を強風注意報に、▼波浪特別警報を波浪警報に切り替えました。一方、八丈町には引き続き大雨特別警報が発表されていて、気象庁が最大級の警