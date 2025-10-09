SIMカードを不正に購入したとして、警視庁は9日までに、詐欺の疑いで、いずれもベトナム国籍で、携帯電話事業会社経営者ドー・バン・クオン容疑者（38）＝東京都北区豊島＝と、不動産会社経営者グエン・バン・ウォック容疑者（40）＝埼玉県戸田市＝を逮捕した。同庁はカードが交流サイト（SNS）などで転売され、約70件の特殊詐欺事件で使われた電話に悪用されたとみている。警視庁によると、クオン容疑者は2020年〜今年7月、携