警察車両の赤色灯9日午前5時半ごろ、神奈川県大磯町大磯の海岸で、釣りに来ていた男性3人が波にさらわれた。大磯署によると、2人は自力で陸に上がったが1人が流された。その後、海上で浮いているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。横浜地方気象台によると、当時、大磯町では強風と波浪の注意報が出ていた。署は台風の影響で波が高かったとみて調べている。