東京・歌舞伎町のインターネットカジノ賭博店が摘発されました。現行犯逮捕されたのは、インターネットカジノ賭博店の経営者・若月悠太容疑者（33）ら男女6人です。若月容疑者は今月6日、新宿・歌舞伎町のビルの一室で、客にパソコンからオンラインカジノサイトにアクセスさせ、ビデオスロットで賭博をさせた疑いがもたれています。取り調べに対し、若月容疑者は容疑を認めているということです。ほかにも客7人が賭博をしていたと