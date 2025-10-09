9日朝、富山県立山町の北陸自動車道上り線で、クマ2頭が死んでいるのが見つかりました。付近では別の子グマ1頭が歩き回っているのも目撃されていて、警察などが注意を呼びかけています。9日午前5時すぎ、富山県立山町の北陸自動車道上り線、立山インターチェンジと富山インターチェンジの間で成獣のクマ1頭と子グマ1頭が死んでいると車で通行していた人から通報がありました。このため北陸自動車道の立山インターチェンジと富山イ