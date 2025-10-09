自民党との連立を離脱する構えを見せている公明党は、9日午前、幹部会を開き今後の対応を協議しました。国会記者会館からフジテレビ政治部・木村祐太記者が中継でお伝えします。当初楽観論もあった自民党内で「離脱もあり得る」といった危機感が広がる中、幹部会の冒頭、公明党の斉藤代表が高市総裁に対し、政治とカネの問題での対応を強く求めました。公明党・斉藤代表：政治とカネの問題。政治不信の根底にあるこの問題について