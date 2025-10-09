ソラシドエアは、紹介特典2倍キャンペーンを11月28日まで実施している。ソラシドエアのマイレージサービス「ソラシド スマイルクラブ」の紹介特典として、通常の2倍の200マイルを積算する。紹介された人には初回搭乗特典の100マイルを加えて計300マイルを積算する。追加分のマイルはキャンペーンマイルとして、搭乗の5営業日後を目途に積算し、有効期限は付与した月の翌月から起算して36か月目の月末まで。